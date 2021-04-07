В Турции разбился военный истребитель

В районе города Конья, расположенного в центральной части Турции, потерпел крушение военный истребитель пилотажной группы «Турецкие звезды»

По данным газеты Sabah, боевая лётная машина разбилась в ходе обучающего полёта. При этом первоначально сообщалось, что катастрофу потерпел истребитель F-16, однако позже появилась информация, что крушение потерпел истребителем Northrop F-5.

На месте падения воздушного судна продолжаются спасательные работы по поиску летчика. В свою очередь РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщает, что пилот истребителя погиб.

Эту информацию также подтверждает портал BBN Haber. Согласно их данным, истребитель потерпел крушение со стороны улицы Гюлистан. В результате чего погиб пилот.

В свою очередь мэр столичного муниципалитета Конья Угур Ибрагим Алтай написал в своём микроблоге в Twitter, что поступила информация о том, что военный самолет, летевший в рамках учений «Анатолийский орел», которые проводятся в городе, потерпел крушение.

«Наши команды, медицинские и поисково-спасательные подразделения прибывают на место происшествия», – заявил политик.

