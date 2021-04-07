Владислав Ховалыг назначен врио главы Тувы

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола.

Этим же указом президент РФ назначил временно исполняющим обязанности главы Республики Владислава Ховалыга.

«В связи с заявлением Главы Республики Тыва Кара-оола Ш.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю: 1. Принять отставку Главы Республики Тыва Кара-оола Ш.В. по собственному желанию. 2. Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Тыва», – говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Наша справка

Владислав Товарищтайович Ховалыг родился 24 декабря 1967 года в селе Тээли Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва.

В 1992 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «Правоведение», в 2006 году – Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Антикризисное управление».

С 1994 по 2004 годы Ховалыг работал руководителем территориального органа Федеральной службы РФ по финансовому оздоровлению и банкротству в Туве.

С 2008 по 2018 годы был мэром Кызыла, до этого занимал должность министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва.

