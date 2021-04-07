Врач-диетолог рассказала, как часто можно баловать себя сладким

Антонина Стародубова – главный диетолог столичного департамента здравоохранения – считает, что есть сладкое следует не более 1-2 раз в неделю и не поощрять с его помощью детей.

Как подчеркнула специалист, главное правило здесь для всех одно – чем меньше, тем лучше. При этом она напомнила, что согласно рекомендациям ВОЗ, сейчас не рекомендуется употреблять больше 50 граммов добавленного сахара в день, передаёт РИА Новости.

«Более того, сейчас время многие эксперты считают, что нужно есть не более 25 граммов сахара в день. Для сравнения, в средней порции блинов – 30 граммов сахара. Чтобы придерживаться рекомендаций, нужно строго контролировать количество сахара и сладостей в рационе питания и ограничивать кондитерские изделия и сладкие газированные напитки», – отметила Стародубова

По словам врача, результаты последних исследований показывают, что доля кондитерских изделий, сладостей в питании школьников очень велика. Это, как убеждена диетолог, очень серьёзная проблема для страны. Поэтому усилия, прежде всего родителей, педагогов и врачей, должны быть направлены на то, чтобы помочь детям не злоупотреблять сладким и выбирать здоровые альтернативы.

«При этом ни в коем случае нельзя действовать с ребёнком по схеме «ты – молодец, съешь конфетку» или «ты сегодня плохо себя вёл, не будешь есть сладкое». Надо, чтобы люди с раннего детства понимали, что конфеты и прочие сладости – это «праздничное блюдо», и есть его можно позволить 1-2 раза в неделю, в субботу или в воскресенье, но не в качестве награды или наказания», – сказала Стародубова.

Врач также предлагает в виде альтернативы сладостям ягоды и фрукты. Также, по его мнению, можно выбирать несладкие, с низким содержанием сахара, варианты десертов, таких как желе, мармелад или пастила. При этом обязательно надо обращать внимание на химический состав продукта и содержание в нем сахара.

Ранее сообщалось, что врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что большое употребление хлебобулочных изделий вредит здоровью, поэтому количество данного продукта в рационе лучше сократить.

Для тех, кому сложно ограничить себя в мучном, медик рекомендовал вместо хлеба употреблять различные крупы и крупяные блюда. Опасность хлеба для здоровья, по его мнению, связана не с составом и наличием углеводов, а с потребляемым количеством.

«Если человек знает меру и не ест за один раз много хлеба, то никакого вреда здоровью не будет», – уточнил врач.

