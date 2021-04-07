Европейский регулятор признал связь тромбоза с вакциной AstraZeneca

Комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (EMA) признал возможность образования тромбов в качестве побочных эффектов вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, сообщает РБК.

В сообщении EMA говорится, что случаи образования тромбов, в том числе в венозных синусах головного мозга, крайне редки, а общая польза от вакцины в связи с предотвращением ею заражения COVID-19 намного больше риска возникновения побочных эффектов. «EMA подтверждает, что соотношение «общая польза-риск» остается положительным», – говорится в сообщении организации.

По данным EMA, в европейской базе данных зафиксировано 222 случая возникновения тромбозов, при этом в Великобритании и остальной Европе вакциной от AstraZeneca были привиты около 34 млн человек. В большинстве случаев тромбы образовывались в течение двух недель после введения первой дозы вакцины у женщин младше 60 лет. Однако конкретные факторы риска EMA пока назвать не может. В связи с этим агентство призвало медиков пристально отслеживать возникновение у пациентов признаков тромбоэмболии и тромбоцитопении.

В марте 2021 года большинство стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за многочисленных случаев тромбоза.

18 марта EMA также признало вакцину против коронавируса AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования. Однако EMA предположило, что вакцина AstraZeneca может быть связана с «очень редкими случаями образования тромбов».

19 марта Всемирная организации здравоохранения не нашла связи возникновения тромбозов с прививкой AstraZeneсa. При этом в ВОЗ заявили польза от вакцины «превышает риски» от ее использования. О каких «рисках» идет речь в ВОЗ не уточнили.

После заключений Европейского агентства по лекарственным средствам и Всемирной организации здравоохранения страны ЕС, кроме Дании и Норвегии, возобновили вакцинацию препаратом AstraZeneca. А Нидерланды и Германия запретили использование вакцины AstraZeneca для лиц моложе 60 лет.