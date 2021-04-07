Заммэра Ефимов: в 2020 году московский экспорт АПК в страны Северной Америки вырос на 7,5%

Москва по итогам 2020 года экспортировала в США, Канаду и Мексику продукцию агропромышленного комплекса на сумму 49,85 млн долларов, что на 7,5% выше аналогичного показателя за 2019 год. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«Экспорт товаров агропромышленного комплекса из Москвы в страны Северной Америки в 2020 году в денежном выражении составил почти 50 млн долларов, что на 7,5% больше, чем годом ранее. Наиболее востребованными товарами агропромышленного комплекса в регионе стали шоколадные и мучные кондитерские изделия, готовые корма для животных, а также продукция на основе муки и молока. Главным импортером московской продукции в регионе стали США, объем экспорта столичных компаний в эту страну по итогам года составил 35,33 млн долларов», – отметил заместитель мэра.

По данным Центра поддержки и развития экспорта «Моспром», в 2020 году среди экспортируемых в Соединенные Штаты Америки товаров особенно востребованным было московское мороженое. Сумма поставок составила 8,23 млн долларов, что почти в четыре раза больше, чем годом ранее. В «Моспроме» отмечают, что такая популярность связана с высокими товарными качествами продукции, что отвечает требованиям американских потребителей.

Кроме того, по итогам прошлого года на 13% в денежном выражении вырос объем поставок в США шоколадных изделий. Эксперты Центра «Моспром» объясняют это составом продукции – в ней много какао и мало сахара. Также вырос экспорт мучных кондитерских изделий – на 43,3% и экспорт рыбных консервов – на 15,3%.

«По данным Центра «Моспром», экспорт агропромышленной продукции в Мексику по итогам 2020 года составил 9,8 млн долларов. Не менее важным импортером столичной агропромышленной продукции в регионе является Канада. В 2020 году экспорт в страну достиг 4,72 млн долларов, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 8,5%», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Среди товаров, которые поставлялись в Мексику в 2020 году, – пищевые добавки (0,21 млн долларов) и шоколадные изделия (0,18 млн долларов). Кроме того, впервые в 2020 году Москва отправила в Мексику мучные кондитерские изделия.

В торговле с Канадой главным товаром является мороженое – визитная карточка московского экспорта молочной продукции – оно занимает половину в общей структуре экспорта московских компаний.

«Экспорт мороженого в Канаду в 2020 году увеличился на 7,9%, составив 2,51 млн долларов. Расширение поставок связано прежде всего с высоким качеством столичной продукции и общей популярностью в мире московского мороженого, а также с переориентацией закупок с акцентом на более близкое географическое положение России к Канаде по сравнению с другими агропромышленными канадскими торговыми партнерами – Республикой Кореей и Тайванем», – рассказала генеральный директор Центра «Моспром» Наталья Шувалова.

Помимо мороженого, по данным «Моспрома», Канада также импортирует шоколадные изделия, рыбные консервы и безалкогольные напитки.