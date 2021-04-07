Заммэра Ефимов: в Москве жителям домов передали порядка 270 тысяч кв. метров нежилых помещений

За шесть лет в Москве в долевую собственность передали жителям столицы почти 2,5 тысячи нежилых помещений – подвалов, чердаков, лестничных площадок, технических комнат. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Возможность оформить в долевую собственность объекты общего имущества многоквартирных домов собственники жилья получили в 2014 году, для реализации этого права нужно обратиться в Росреестр.

«За шесть лет жителям были переданы почти 2,5 тысячи нежилых помещений общей площадью порядка 270 тысяч квадратных метров. Больше всего нежилых площадей было передано жителям многоквартирных домов в Центральном округе столицы и на востоке города: 471 и 464 помещения соответственно. Оформив права общей долевой собственности на такие помещения, граждане смогут использовать их по своему усмотрению, к примеру, для оборудования рабочих мест консьержей или хранилища велосипедов и колясок», – сообщил заместитель мэра.

В конце марта 2021 года список нежилых помещений, передаваемых жителям, пополнился еще 150 объектами общей площадью 21 тысяча квадратных метров.

«Из 150 помещений, которые город передал жителям многоквартирных домов, больше всего расположено на востоке и на севере столицы – 41 и 35 объектов соответственно. В Южном административном округе – 16 помещений, в Центральном и Северо-Восточном – по 12. Есть среди них совсем небольшие – площадью 1,2 - 5,8 квадратных метров. Имеются и довольно крупные. Так, в доме на Старомарьинском шоссе на северо-востоке Москвы жителям в общую долевую собственность передали 2,5 тысячи квадратных метров нежилой недвижимости, а в доме на Варшавском шоссе в ЮАО – 811 квадратных метров», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Сведения обо всех подобных объектах в многоквартирных домах находятся в открытом доступе: они регулярно публикуются на портале mos.ru и на правовых сайтах, которые размещают нормативные акты с учетом последних изменений.