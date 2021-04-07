Золотодобывающее АО «Тревожное зарево» оштрафовано на полмиллиона после гибели двух горняков

Золотодобывающее АО «Тревожное зарево» оштрафовано за нарушение промбезопасности, из-за которого погибли два горняка, сообщает «Интерфакс»

Трагедия произошла 6 января 2021 года на территории шахты Асачинского золоторудного месторождения, где горняки монтировали вентиляционный трубопровод. Во время работ произошло отслоение горной массы, и на рабочих обрушилось около 40 куб. м. горной породы. Из пяти человек, оказавшихся под завалами, двое погибли.

Дальневосточное управление Ростехнадзора отмечает, что несчастный случай произошел по нескольким причинам. Во-первых, анкерное крепление не обеспечивало достаточно безопасное сопряжение. Во-вторых, при эксплуатации оборудования для монтажа вентиляционного рукава не соблюдались требования техники безопасности. Производственный контроль на опасном объекте также был неэффективен.

Управление заявило, что лица, которые несли ответственность за безопасность при ведении горных работ, были в срочном порядке направлены на аттестацию по промышленной безопасности.

«Тревожное зарево» привлечено к ответственности по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Грубое нарушении требований промышленной безопасности») в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

АО «Тревожное зарево» занимается добычей золота, серебра и металлов платиновой группы в Елизовском районе Камчатки. Прибыль компании за 2019 год составила 868 млн рублей.