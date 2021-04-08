Акции дня: АФК «Система» растет на хороших финрезультатах

Акции компании АФК «Система» росли лучше рынка по итогам дневной сессии на Мосбирже в четверг, 8 апреля. Бумаги подорожали на +3,52% до 36,09 рублей за акцию.

Трейдеры стали скупать бумаги на фоне финансовых итогов четвертого квартала 2020 года по МСФО - выручка компании выросла на 6,9% — до 193,4 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль составила 20,9 млрд рублей. Дополнительным привлекательным для трейдеров фактором стало сообщение о планах «дочки» компании Segezha Group начать процедуру IPO в понедельник, 12 апреля. Холдинг собирается направить все средства от размещения на свое развитие.