Акции дня: АФК «Система» растет на хороших финрезультатах

Акции компании АФК «Система» росли лучше рынка по итогам дневной сессии на Мосбирже в четверг, 8 апреля. Бумаги подорожали на +3,52% до 36,09 рублей за акцию.
Трейдеры стали скупать бумаги на фоне финансовых итогов четвертого квартала 2020 года по МСФО - выручка компании выросла на 6,9% — до 193,4 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль составила 20,9 млрд рублей. Дополнительным привлекательным для трейдеров фактором стало сообщение о планах «дочки» компании Segezha Group начать процедуру IPO в понедельник, 12 апреля. Холдинг собирается направить все средства от размещения на свое развитие.
Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,21% до 3507,83 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,76% до 1440,43 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:14 мск составила 63,25 долларов за баррель (+0,14%) Российская валюта укреплялась – 76,69 рубля за доллар.