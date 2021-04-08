Бывший владелец ЧТПЗ Комаров присмотрелся к золоторудному проекту Кумроч

Андрей Комаров – экс-владелец «Челябинского трубопрокатного завода» (ЧТПЗ) – после продажи 86,5% акций ЧТПЗ обратил свой взор на рынок драгоценных металлов.

В частности, он ведёт переговоры о покупке у «Золота Камчатки» золоторудного проекта Кумроч, передаёт Bloomberg. По данным агентства, которое ссылается на свои источники, принадлежащая Комарову фирма «Атом Голд» уже подала ходатайство в ФАС о приобретении 75% + 1 акция компании, владеющей лицензией на Кумроч. Остальное акции останутся у «Золота Камчатки». Таким образом, партнёры разделят риски по проекту.

Кроме того, сообщается, что Комаров может принять участие в проекте по добыче металлов платиновой группы Фёдорова тундра в Мурманской области. Об этом ещё в марте заявил генеральный директор оператора проекта Алексей Гостевских.

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По данным на 2019 год ресурсы Кумроча по JORC оценивались в 6,9 млн тонн руды, содержащей 71,8 тонны золота (2,3 млн унций) и 107 тонн серебра (3,4 млн унций). Согласно оценке «Золота Камчатки», первое золото ГОК может дать уже в 2025 году, а его мощность запланирована на уровне 500 тыс. тонн руды с производством до 5 тонн золота ежегодно.

Компания «Золото Камчатки» входит число 15 ведущих золотодобывающих компаний РФ. В конце прошлого года контроль над компанией перешёл от группы «Ренова» Виктора Вексель берга к компании «КомплексПром» под управлением бывших топ-менеджеров «Реновы».