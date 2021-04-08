Диетолог рассказал о пользе российского суперфуда

Репчатый лук за его насыщенность витаминами и микроэлементами заслуженно можно назвать российским суперфудом, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.

«Насыщенность лука витаминами, микроэлементами, фитонцидами позволяет утверждать, что это уникальный продукт, настоящий суперфуд, недаром на Руси издавна говорят "лук – от семи недуг"», - напомнил медик. Он уточнил, что этот овощ является отличной поддержкой иммунитета, также лук хорошо влияет на систему пищеварения, и на сердечно-сосудистую систему.

«За счет оптимального сочетания витаминов и микроэлементов лук поддерживает работу нашего сердца. Плюс благотворно влияет на нервную систему. Кроме того, лук может оптимизировать, активизировать работу головного мозга», – продолжил Бобровский.

Он пояснил, что, несмотря на то, что лук незаменим при приготовлении разных блюд, в том числе и овощных, при термической обработке, при варке и жарке, он теряет часть своих полезных свойств, поэтому для большей пользы употреблять его лучше в сыром виде.

При этом нужно помнить, что фитонциды, содержащиеся в луке, могут раздражать стенки желудка и пищевода, так что для людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом, возможны противопоказания, предупредил врач.