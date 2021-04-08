Genesis GV80: новые правила в премиум-сегменте

В России премиум-сегмент в настоящее время занимает 10% всего рынка новых легковых авто: по данным «Автостата», по итогам прошлого года российские дилеры реализовали 147,2 тыс. машин премиальных марок. Лидерами здесь являются традиционно популярные бренды – BMW, которая, несмотря на общее сокращение рынка, сейчас находится на подъеме с показателем в 42,7 тыс. проданных по итогам прошлого года автомобилей (+2,9% по сравнению с 2019 г.). На второй строчке уверенно держится Mercedes-Benz с 38,8 тыс. продаж (-7,7%). На третью строчку выкатилась японская Lexus (20,5 тыс., -8,1%), которая сумела обогнать марку Audi (15,2 тыс., -6,6%).

Новичком на российском премиум-сегмент можно назвать корейскую марку Genesis, которая продаёт свои автомобили в РФ с 2015 года. За последние 5 лет компании удалось довольно успешно вклиниться в рынок: марка пока хоть и находится в нижних строчках рейтинга, однако уже соперничает с признанными автомобильными брендами: за последний год Genesis удалось реализовать 1,2 тыс. автомобилей, что, например, больше, чем машин Jaguar (960 единиц) и соизмеримо с продажами Infiniti (1,8 тыс. единиц). Правда, прошлый год был не очень удачным для Genesis, продажи марки снизились на целые 43%. Однако слабой стороной корейской компании было отсутствие в модельном ряду кросоверов, и сейчас этот недостаток Genesis исправляет.

Много электроники

GV80 -- первый кроссовер от Genesis был официально представлен в начале прошлого года в Сеуле. На российский рынок он выходит с тремя моторами: двумя бензиновыми — мощностью 379 и 249 л.с., и дизельным — с отдачей 249 л.с. Дизельный мотор производит более благоприятное впечатление с точки зрения динамики – машина с таким силовым агрегатом легко совершает стремительные обгоны даже не смотря на свою внушительную массу в более 2,2 тонны.

Genesis GV80 относится к классу самых больших, полноразмерных кроссоверов, его длина достигает почти 5 метров. При этом гигант в целом производит впечатление солидного добротного автомобиля: в интерьере не поскупились на дорогую кожу и шпон, особенно, например, подкупают отделанные металлом ручки управления системами автомобиля, которые при вращении приятно хрустят (редкость, в наш цифровой век). Оригинально смотрится хрустальная «шайба» переключения режимов движения, а также управления мультимедийной системой. Последняя скрашивает поездку безупречным качеством звука, а еще акустическая система нацелена на подавление внешних шумов с помощью динамиков разной частоты (так называемая система активного контроля дорожного шума).

Но особенно GV80 выделяется наличием длинного списка оригинальных электронных систем. Вот, например, опция настройки интенсивности вентиляции сидений в зависимости от скорости автомобиля. Или по желанию электронную приборную панель можно сделать трехмерной. В машине есть штатный видеорегистратор: на встроенную память в 32 Гб он ведет постоянную запись в движении с двух камер роликов длительностью в 1 минуту и может реагировать на удар (если машина стоит, то камеры запишут и сохранят 10 секунд до и 10 секунд после удара). Интересно выглядит навигация с функцией дополненной реальности – в этом случае изображение с камеры накладывается на графику с распознанием объектов и указателями движения, в результате чего водитель более наглядно понимает, куда ему нужно двигаться. Или вот еще элемент применения алгоритмов искусственного интеллекта: фронтальная камера определяет ямы и неровности на дороге и даёт команды на электронно-управляемую подвеску с тем, чтобы уменьшить удары и толчки.

Ну и помимо этого в машине есть такие уже распространенные премиальные опции как фары с системой автоматического управления светом (IFS), система автоматического торможения при проезде перекрестков (FCA-JX), интеллектуальный круиз-контроль с машинным обучением (SCC-ML), системы автоматического уклонения от встречного транспорта (FCA-LO) и от попутного транспорта при перестроении (FCA-LS), а также система активной помощи объезда препятствия (FCA w/ESA).

Ценовое преимущество

Впрочем, есть у нового премиального кроссовера и недостатки. Например, спорным можно называть решение настроить подвеску под европейские стандарты – благодаря этому машина лучше управляется, но и дорожные неровности ощущаются заметнее. Тест-драйв GV80 проходил на снежном Байкале, где машина показала, что не подходит для бездорожья высокой и даже средней сложности: зимой на льду самого большого на земле озера много так называемых переметов – участков с наметенным снегом, некоторые из которых Genesis оказались не под силу: даже с вовремя подключаемым полным приводом тяжелая тяжёлая машина склонна к тому, чтобы увязнуть в сугробе.

Но с другой стороны, премиальный внедорожник и не должен быть ориентирован на серьёзное бездорожье, вряд ли кто-то выберет такую модель для регулярных поездок на охоту или рыбалку. Зато несомненный козырь корейской новинки – это её цена. Розничная стоимость GV80 стартует с отметки в 4,3 млн руб. (модификация с 2,5-литровым бензиновым турбо двигателем в комплектации Prestige). Это минимум на полмиллиона меньше, чем расценки на модели конкурентов.

Представители марки Genesis утверждают, что старт продаж GV80 продемонстрировал большой потребительский интерес на новинку в России. Особенно марка Genesis сильна в корпоративных продажах, поэтому новый кроссовер может рассчитывать на спрос не только со стороны частных клиентов, но корпоративных заказчиков. В ближайшее время Genesis планирует усиливать свою перспективную линейку SUV – уже состоялась мировая премьера более компактного среднеразмерного кроссовера Genesis GV70, который в будущем также должен приехать и в Россию.