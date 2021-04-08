Германия планирует начать переговоры с Россией о поставках «Спутника V»

Германия проведет двусторонние переговоры с Россией о возможных поставках вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V», передает ТАСС, ссылаясь на министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана. Он уточнил, что переговоры пройдут только в случае одобрения препарата со стороны Евросоюза. Однако, 7 апреля Еврокомиссия заявила о предварительном решении не заключать с Россией договор на поставку российской вакцины, добавил Шпан.

«В связи с этим я в совете министров здравоохранения ЕС объяснил, что мы в таком случае будем говорить с Россией на двусторонней основе, а именно - говорить о том, когда вообще и какое количество может поступить», - сказал он.

В России на сегодня одобрены к массовому применению три вакцины от COVID. Первой в мире была одобрена вакцина «Спутник V», зарегистрированная 11 августа 2020 г. Разработчики препарата сообщают, что его эффективность составляет 91,6%, а для граждан 65 лет – 91,8%. На 100% вакцина защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.

