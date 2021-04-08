Раскрыты секреты общения горилл

Ученые подтвердили, что чем крупнее самец гориллы, тем лучше он бьет себя в грудь. Таким образом он сигнализирует друзьям и врагам о своей силе, сообщает BBC.

Новое исследование показывает, что впечатляющий звук барабанной дроби, как и предполагалось, символизирует размер и силу.

Самкам эти звуки позволяют оценить партнера, в то время как самцов предупреждают, чтобы они не лезли в драку.

Ученые отмечают, что это мощное средство коммуникации в густом тропическом лесу, где обитают гориллы. Удары в грудь, которые совершают взрослые самцы можно услышать на расстоянии более одного километра.

«В течение долгого времени мы предполагали, что это своего рода демонстрация их силы, и они делают это по отношению к самкам и самцам», - говорит Эдвард Райт из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге.

«Самцам нужно сказать: « Послушайте, я большой и сильный, не связывайтесь со мной», а самкам: «Послушайте, я довольно большой и сильный, может быть, вы хотите выбрать меня в качестве партнера», - поясняет ученый. «Впервые мы действительно можем быть уверены, что да, о размере тела можно сообщить этими ударами по грудной клетке, при этом удары в грудь - это достоверный сигнал о размере тела».

Группы горилл обычно состоят из одного самца и нескольких самок. Самки могут перемещаться между группами, а самцы соревнуются за их внимание.

Что касается самцов, то размер тела определяет ранг боевые способности и репродуктивный успех особи. Доминантные самцы используют удары в грудь, чтобы предупредить самцов-конкурентов ипривлечь самок своим размером и силой.

Гориллы-самцы учатся бить в грудь с раннего возраста, практикуя это умение по мере взросления.