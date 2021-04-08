Губернатор Ульяновской области подал в отставку

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что покидает свой пост и намерен баллотироваться в нижнюю палату российского парламента.

В эфире телеканал «Россия 24» чиновник заявил, что уже обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о добровольной отставке для того, чтобы в полном объёме сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне.

«Я принял решение баллотироваться в депутаты Госдумы», – подчеркнул Морозов.

Напомним, его полномочия на посту главы Ульяновской области истекают в 2021 году. Морозов возглавил регион ещё в 2005 году – он является старейшим в России губернатором по времени пребывания на посту главы региона.

Ранее сообщалось, что 7 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола. Этим же указом российский лидер назначил временно исполняющим обязанности главы Республики Владислава Ховалыга.

