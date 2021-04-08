В Красном море атакован иранский военный корабль на фоне переговоров по ядерной сделке

Представитель МИД Ирана подтвердил, что предположительно Израиль напал утром 6 апреля на иранский корабль Saviz, который уже не один год находится в Красном море у берегов Йемена и на котором размещаются стражи иранской революции. Доказательств вины Тель-Авива, пока, похоже, нет, но о многом говорит то, что Тегеран обвинил своего главного врага на Ближнем Востоке не сразу, а лишь на следующий день.

Нападение едва ли случайно совпало с началом переговоров в Вене между представителями США, Великобритании, Франции, Германии, России, Китая и Ирана о возобновлении действия сделки по иранской ядерной программе, заключенной в 2015 году и фактически переставшей работать двумя годами позже, после выхода из нее Вашингтона. Не исключено, что нападение имеет цель сорвать эти переговоры.

Ситуацию с иранским кораблем осложняет и хуситская проблема. Запад и ООН обвиняют Иран в поддержке и вооружении хуситов, шиитов по вероисповеданию, в длящейся уже не один год гражданской войне в Йемене, в которую ввязались саудиты и их союзники.

Тегеран объясняет присутствие Saviz в Красном море тем, что он защищает море и Баб-эль-Мандебский пролив от пиратов. В заявлении представителя МИД Ирана Саида Хатибзадеха корабль и вовсе назван коммерческим судном.

«К счастью, обошлось без жертв,- сообщил Хатибзадех.- Сейчас проходит расследование. Наша страна примет все необходимые меры по международным каналам».

Между тем, New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что, по словам анонимного американского чиновника, Израиль предупредил США, что во вторник утром, 6 апреля, атаковал иранский корабль.

Министр обороны Израиля Бени Ганц не ответил на прямой вопрос о нападении на Saviz, но назвал Иран и его региональных союзников главной угрозой на Ближнем Востоке.

«Израиль должен продолжать защищаться,- заявил он журналистам.- Мы будем действовать везде, где встретим операционный вызов и если будем считать, что необходим ответ».

Иранское новостное агентство Tasnim, которое, по слухам, связано с Корпусом стражей исламской революции, сообщило, что взрыв произвела прикрепленная скорее всего водолазом к корпусу Saviz магнитная мина.

Что касается американцев, то они не торопятся с комментариями и заявлениями. Представитель Центрального командования ВС США только подчеркнул, что в курсе всех сообщений в прессе относительно инцидента с Saviz и что США никакого отношения к этому не имеют.

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил озабоченность взрывом на иранском корабле и призвал все заинтересованные стороны к максимальному спокойствию и сдержанности. Он также призвал всех продолжить выполнять обязательства по международным договорам.

Президент Ирана Хасан Рухани, выступая на заседании правительства, назвал переговоры в Вене «успешными».

Politico пишет со ссылкой на анонимного европейского дипломата, связанного с переговорами, что атака на Saviz может повлиять на их ход.