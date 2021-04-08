Компания iRobot адаптировала робот-пылесос Roomba

iRobot Corp. лидер на рынке бытовых роботов, расширяет линейку роботов-пылесосов Roomba®️ на Российском рынке и представляет новый Roomba i3+, воплотивший самые современные технологии. Roomba i3+ оснащен системой умной навигации, функцией автоматической очистки пылесборника, расширенными персональными рекомендациями по уборке под управлением новой платформы iRobot Genius™️ Home Intelligence

«Инновационный подход к уборке всегда был и будет основополагающим при создании наших продуктов» - говорит Кейт Хартсфилд, исполнительный вице-президент и директор по продукции iRobot. “У нас есть проверенный опыт поставки продуктов, которые облегчают жизнь потребителей. Roomba i3 + расширяет нашу линейку, предлагая не только исключительную производительность, но и гораздо большую персонализацию и контроль, благодаря iRobot Genius. Платформа iRobot Genius также позволяет Roomba i3+ развиваться и повышать уровень интеллекта, предоставляя клиентам новые возможности уборки своих уникальных домов.”

Roomba i3 + целенаправленно и логично убирает по прямым линиям, совмещая уборку на твердых покрытиях и коврах. Если батарея робота разрядится, Roomba i3+ автоматически зарядится и возобновит уборку до тех пор, пока работа не будет завершена. Roomba i3+ также оснащен высокоэффективным фильтром, который улавливает 99 процентов пыльцы, плесени, пылевых клещей и аллергенов кошек и собак. Первая модель в линейке, которая способна осуществлять многократную подзарядку, а также уборку по прямым траекториям без использования встроенной камеры.

Гораздо большие возможности с Roomba i3+ выводят пользователей за рамки стандартного управления приложениями, чтобы дать им максимум персонализации в уборке. Обновленное приложение iRobot Home, работающее на базе платформы iRobot Genius ™️ , которое доступно для устройств iOS и Android, современный искусственный интеллект iRobot и возможности анализа работы у вас дома в режиме реального времени позволяют Roomba i3+ узнать ваши предпочтения в уборке. Roomba i3+ будет предлагать пользователю персонализированные программы уборки через приложение iRobot Home, основываясь на ранее произведенных уборках. Кроме того, устройство разработает индивидуальные графики уборки, полезные предложения по уборке во время сезона аллергий, а также активной линьки домашних животных.

Автоматизация на основе событий может быть настроена непосредственно в приложении iRobot Home-эксклюзивной возможности для клиентов iRobot, работающей на базе iRobot Genius ™️ и IFTTT Connect. Независимо от того, собираетесь вы на работу или отправляетесь в поход, Roomba i3+ может начать уборку по запросу с умных домашних устройств, таких как August Wi-Fi Smart Lock. В паре с устройствами с поддержкой Alexa или Google пользователи могут управлять Roomba i3+ при помощи голосовых команд. Roomba i3+ также поддерживает технологию Imprint Link ™️ , так что он может объединиться с моющим роботом iRobot Braava jet ®️ m6 для обеспечения высокого уровня чистоты.

iRobot Corp.iRobot, ведущая мировая компания по производству бытовых роботов, разрабатывает и производит роботов, которые дают людям возможность делать больше как внутри дома, так и за его пределами. iRobot создал категорию домашних роботов для уборки с введением своего робота-пылесоса Roomba ®️ в 2002 году. Сегодня iRobot-это глобальное предприятие, которое продало более 30 миллионов роботов по всему миру. Линейка продуктов iRobot, включая семейство роботов Roomba и Braava ®️ , включает в себя запатентованные технологии и передовые концепции в области уборки, картографии и навигации. Инженеры iRobot создают экосистему роботов и технологий для создания умного дома. Для получения дополнительной информации о iRobot, пожалуйста, посетите сайт www.irobot.ru.