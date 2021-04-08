Курс доллара: рубль останется под давлением

В среду российская валюта сумела чуть-чуть укрепиться в обеих парах, несмотря на новости об обострении ситуации на Украине.

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Утром рубль стартовал с 77,22 против доллара и с 91,25 против евро. Чуть позже курс доллара преодолел отметку в 78,00, что произошло впервые с 5 ноября 2020 года. Единая валюта ЕС торговалась выше 92,00 – в последний раз курс евро находился на таком уровне 1 февраля 2021 года.

Во второй половине дня «россиянин» сумел прибавить и даже завершил основные торги на Московской бирже в небольшом плюсе. Так, по данным на 19:00 мск, курс доллара составлял 77,08 руб. (-19 коп.), а курс евро - 91,64 руб. (-10 коп.)

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Таким образом, несмотря на мощный пресс, под который рубль попал в последние дни, он смог немного прибавить в рамках коррекции. Однако большинство экспертов, всё равно считает, что это явление временное, а в дальнейшем рубль будет лишь падать.

Рубль находится под давлением

Напомним, ранее в материале «Эксперт Online» отмечалось, что против курса национальной валюты играют сразу несколько факторов. Основные опасения связаны с ростом геополитической напряженности из-за ситуации на юго-востоке Украины.

В частности, во вторник ускорение ослабления рубля произошло после заявлений главы Минобороны РФ Сергей Шойгу о начале тотальной проверки боеготовности российской армии.

Угроза военного конфликта и потенциальные новые антироссийские ограничительные меры, причём, как ожидается, очень жёсткие – пугают глобальных инвесторов, которые активно выходят из рублёвых активов.

Другой важный фактор давления на рубль – разворот в политике российского регулятора. Первое повышение ставок уже произошло на предыдущем заседании, и ЦБ на этом останавливаться не собирается. При этом на продолжение ужесточения политики указывает риторика самого Центробанка. Так, на днях первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева обратила внимание высокие инфляционные риски в нашей стране.

Примерно такой же посыл последовал и от главы регуляторы Эльвиры Набиуллиной, которая напомнила, что во многих странах всплеск инфляции считают временным, однако «мы в этом вопросе более осторожны». Иными словами, рынок уже не сомневается, что повышение ставки было не разовым явлением и становится тенденцией.

Этот фактор мог быть частично нивелирован высокими ценами на нефть, однако это не поможет рублю, так как в РФ действует бюджетное правило. Например, в этом месяце регулятор увеличит покупку валюты для российского Минфина сразу на 25%, потратив на эти цели 185 млрд руб., что является максимальным объём с начала года.

Тем самым рубль испытывает мощнейшее давление со всех сторон, учитывая ещё и то, что почти все валюты сегмента ЕМ находятся под давлением.

Прогноз курса рубля в краткосрочной перспективе

В этой связи «Эксперт Online» прогнозирует, что с высокой долей вероятности пара доллар-рубль будет двигаться в направлении отметки в 80,00, где и определится дальнейший сценарий. Варианты, конечно, возможны, однако многое, если не всё, будет зависеть от развития геополитического сценария, открытым остаётся вопрос о санкциях, какими они будут и когда.

В свою очередь Георгий Ващенко из «Фридом финанс» полагает, что в настоящее время отыгрывается сценарий ухода пары доллар-рубль в диапазон 79,00-80,00, а пары евро-рубль в коридор 94,00-95,00.

«Но, по нашему мнению, на этих уровнях курс рубля всё-таки долго не задержится, так как сейчас отыгрываются не фундаментальные факторы, а техническая картина. Поэтому, в перспективе ближайших двух недель пара доллар-рубль вернётся к отметкам 75,00-76,00, а пара евро-рубль - в пределы 88,00-90,00», – заявил эксперт.

Андрей Верников из УК «Универ Капитал» считает, что если говорить о технической картине, то сопротивление росту евро сейчас находиться возле отметки в 94,00 руб., а поддержки – около 91,00 руб.

Его коллега Артём Тузов напомнил, что почти весь вчерашний день рубль заметно дешевел к основным резервным мировым валютам из-за усиления возможности новых ограничительных мер со стороны Вашингтона.

При этом пока, как отметил он, дорожающая нефть не стала фактором поддержки рубля. По оценке Тузова, в краткосрочной перспективе российская валюта будет торговаться в диапазоне 76,60-78,00 в паре с американской и на уровне 90,70-92,00 – с европейской.

Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» отметил, что все последние сессии рубль чувствует себя значительно хуже других валют развивающихся стран. По его мнению, обострение ситуации в Донбассе и проверка боеготовности российских войск усиливают опасения относительно жёстких рестрикций, это, в том числе нервирует и инвесторов.

«Несмотря на это, мы пока не закладываем жёсткие санкции в виде ограничений на госдолг России в базовый сценарий. Но надежд на то, что ситуация вскоре, как на Украине, так и в плане санкций, разрешится – нет. Поэтому рубль останется под давлением и не сможет вернуться в коридор 74,00-75,00 руб.», – резюмировал Кадулин.

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