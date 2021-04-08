«М-Робо» запустил производство высокотехнологичного оборудования за 126 миллионов рублей

ООО «М-Робо» открыло производство высокотехнологичного оборудования в башкирском г.Стерлитамаке, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

На Российском промышленном форуме 8 апреля в Уфе сообщили, что объем инвестиций в проект составил 126 млн. рублей. На производстве создано более 50 рабочих мест.

Завод будет производить станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и роботизированные комплексы – продукцию планируется поставлять в том числе зарубежным заказчикам.

ООО «М-Робо», основанное в 2014 году, серийно выпускает более 30 видов высокотехнологичных станков с ЧПУ. Оборудование разрабатывается совместно с научным партнером фирмы НОЦ «Промышленная робототехника и медицинская физика» при Стерлитамакском филиале БашГУ. «М-Робо» поставляет заказы холдингу «Вертолеты России», производителю радиоэлектронной продукции «КРЭТ» и структуре «ОДК», которая специализируется на разработке двигателей для авиации, космических программ и военно-морского флота.