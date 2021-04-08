Мэра немецкого города отстранили от должности, потому что он вакцинировался вне очереди

Громкий скандал из-за вакцинации от коронавируса грянул в Германии – городской совет города Халле проголосовал за приостановление полномочий мэра Бернда Виганда.

Причина такого решения - чиновник сделал себе вакцину от COVID-19 от вне очереди. За него проголосовали 34 депутата, против – 13. Беспартийный Виганд на заседании не присутствовал, пишет «Европейская правда».

По данным издания, которое ссылается на Spiegel, мэр города Халле вместе с 28 другими местными политиками привился против коронавируса ещё в начале 2021 года. Причём сделано это было вне очереди. Как пояснил Виганд, вакцину он себе поставил, так как опасался, что она может испортиться.

При этом он признался, что ему позвонили из прививочного центра с предложением вакцинироваться вне очереди, так он находился в списке высокопоставленных людей, которые в таком случае могли бы получить «специальную вакцинацию».

Депутатов городского совета такие объяснения градоначальника не устроили, после чего они и решили временно лишить его полномочий мэра. По словам спикера городского совета Кати Мюллер, отстранение Виганда стало следствием его преждевременной вакцинации, что привело, как подчеркнула она, к потере доверия мэру. При этом в городском совете, отметили, что Виганд сказал правлению неправду.

Между тем прокуратура города проводит расследование относительно присвоения Вигандом вакцины от коронавируса. За решётку он, конечно, не отправиться, но на своей политической карьере 64-летний Виганд может смело поставить крест.

Ранее сообщалось, что Германия проведёт двусторонние переговоры с Россией о возможных поставках вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V».

По словам министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, что переговоры пройдут только в случае одобрения препарата со стороны Евросоюза. Однако, 7 апреля Еврокомиссия заявила о предварительном решении не заключать с Россией договор на поставку российской вакцины, добавил Шпан.

«В связи с этим я в совете министров здравоохранения ЕС объяснил, что мы в таком случае будем говорить с Россией на двусторонней основе, а именно – говорить о том, когда вообще и какое количество может поступить», – пояснил он.