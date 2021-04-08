Минсельхоз предлагает ввозить в Россию до 300 тысяч тонн томатов из Турции

Минсельхоз выступил с предложением по увеличению квоты на ввоз томатов из Турции в Россию до 300 тысяч тонн, говорится в проекте соответствующего приказа ведомства, который размещен на сайте regulation.gov.ru. В пояснительной записке к документу сообщается, что по данным ФТС России на 4 апреля 2021 года, Турция поставила в Россию 234 372 тонны томатов при разрешенном объеме в 250 тысяч тонн.

Квоты на поставку томатов были установлены после инцидента с российским истребителем в небе над Сирией осенью 2015 года, который перерос в конфликт между Москвой и Анкарой. С 1 января 2016 года был введен запрет на ввоз овощей и фруктов из Турции, который продлился до 1 ноября 2017 года. Поставка овощей возобновилась в Россию после длительных переговоров с объемов в 50 тысяч тонн. Позже квота была увеличена до 100 тысяч тонн, в апреле прошлого года - до 150 тысяч тонн. В феврале 2020 года квоты по поставкам томатов в РФ для Анкары выросли до 200 тысяч тонн, в январе 2021 года - до 250 тысяч тонн.

На сегодня Турция является четвертым в мире производителем томатов – 13 млн тонн в год. Ранее турецкие экспортеры настаивали на отмене квоты на поставки томатов в РФ, сообщает агентство Anadolu.

