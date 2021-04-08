Нефть дешевеет на новостях о коронавирусе в Азии

Цена на нефть снижается утром 8 апреля на новостях о новых вспышках коронавируса в Азии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.43 по московскому времени стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июне снизилась на 0,4%, до $62,91, майские фьючерсы на WTI подешевели на 0,42%, достигнув отметки $59,52 за баррель.

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Участники рынка по-прежнему внимательно отслеживают ситуацию с коронавирусной инфекцией, в настоящее время внимание приковано к Индии, одному из крупнейших импортеров нефти, где число инфицированных растет.

«В краткосрочной перспективе цены, вероятно, окажутся под давлением, поскольку опасения, связанные с возобновлением роста заболеваемости COVID-19, не исчезнут в ближайшее время», - рассказал агентству Bloomberg старший аналитик по сырьевым товарам VI Investment Уилл Сунчиль Юнь.

Также инвесторы отреагировали на неоднозначные данные минэнерго США о запасах нефти в стране, согласно которым за прошлую неделю показатель снизился на 3,5 миллиона баррелей, до 498,3 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение на 1,4 миллиона баррелей. Запасы бензина в стране выросли на 4 миллиона баррелей, до 234,6 миллиона при прогнозируемом снижении показателя 0,2 миллиона баррелей. По мнению экспертов, рост запасов свидетельствует о снижении спроса на бензин.

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