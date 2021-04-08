Юрий Трутнев – вице-премьер правительства РФ, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по итогам заседания совета округа – заявил журналистам, что Парк новой единой дальневосточной авиакомпании сформируют за счёт федеральных средств.

По словам чиновника, планируется закупка 45 отечественных самолётов. При чём, как пояснил Трутнев, всё это расписано по годам, передаёт ТАСС.

«Важным считаю то, что мы уже достигли договорённостей с Минфином РФ, что это будет осуществлено за счёт средств федерального бюджета», – отметил вице-премьер.

Кроме того, он подчеркнул, что у новой единой компании будет социальная направленность, которая задача заключается в том, чтобы повысить транспортную доступность и перевозить большее количество людей, а также предоставить возможность авиационного сообщения в труднодоступные уголки нашей страны.

«В случае, если воздушные суда будут закупаться на средства, взятые в кредит, будет сложно удерживать приемлемую цену билетов», – резюмировал Трутнев.

