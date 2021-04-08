Песков: Кремль готов к худшим сценариям развития отношений с США

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков заявили, что российские власти готовы к худшим сценариям развития отношений с США.

Комментируя информацию о возможной высылке дипломатов РФ, он отметил, что враждебность и непредсказуемость действий Вашингтона обязывает Москву готовиться ко всему, передаёт РИА Новости.

«То есть, когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного, непредсказуемого собеседника, естественно, вы все время находитесь в мобилизованном состоянии, – пояснил представитель Кремля. – Но в целом, видите, у нас с вами получается, что у нас, скажем так, вопросов, которые вы задаете по российско-американским отношениям, гораздо больше, чем объём этих отношений».

Ранее сообщалось, что официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс заинтересованы в выстраивании предсказуемых и стабильных отношений с Россией, несмотря на «глубокие разногласия».

«Мы говорили, что у нас большие разногласия, но мы также говорили, что хотим стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. Даже по мере того, как мы привлекаем Россию к ответственности за ее действия», – сказал Прайс отвечая на вопрос о сроках возвращения в Вашингтон российского посла Анатолия Антонова.

Между тем позже появились новости, что в США готов очередной доклад о якобы тотальном вмешательстве российских хакеров. В нем собраны ряд операций хакеров – от вмешательства в выборы до атаки на программное обеспечении компании SolarWinds в самом конце прошлого года.

На основании этого доклада спецслужб Белый дом планирует подготовить очередной пакет антироссийских санкций. В планах, похоже, также высылка российских дипломатов, работающих в посольстве и консульствах РФ в США.

Подробно об этом читайте в материале «Эксперт Online» «Bloomberg узнал, какие новые санкции готовит администрация Байдена против России».

