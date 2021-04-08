Премьера музыкального фильма «Кинотеатр Эдуарда Артемьева»

Зрители смогут насладиться любимыми мелодиями из таких фильмов, как «Солярис», «Сталкер», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Родня», «Сибирский цирюльник», «Доктор Живаго», «Сибириада», «Легенда №17» и многих других. Музыка Артемьева будет звучать на фоне наиболее ярких эпизодов знаменитых кинолент с участием плеяды великолепных российских актеров: Олега Табакова, Никиты Михалкова, Олега Янковского, Вячеслава Тихонова, Елены Соловей, Олега Меньшикова, Александра Кайдановского, Чулпан Хаматовой, Нонны Мордюковой, Анатолия Солоницына, Родиона Нахапетова, Данилы Козловского и других. Специально для съемок Музеем кино были оцифрованы оригинальные афиши фильмов, составляющих золотую коллекцию отечественного кинематографа. Помимо гениальной музыки в исключительном исполнении, зрителей ждет душевный разговор между Эдуардом Артемьевым и его друзьями — актером и кинорежиссером Александром Адабашьяном, дирижером Сергеем Скрипкой и пианисткой Басинией Шульман. Фильм «Кинотеатр Эдуарда Артьемьева» можно будет увидеть на IVI в рамках проекта «Музыкальная гостиная Газпромбанка» уже 9 апреля в 20.00.

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В съемках киноконцерта приняли участие более 130 человек — сам композитор, музыканты Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под руководством Сергея Скрипки, солисты Московского камерного хора под управлением Владимира Минина, солистка Лондонского оперного театра Ковент-Гарден Айгуль Ахметшина, лауреат международных конкурсов, пианистка Басиния Шульман, заслуженный артист России, виолончелист Борис Андрианов, звезды мюзиклов Наталия Быстрова и Дмитрий Ермак, а также победительница шоу «Голос» Дарья Антонюк и юная певица Полина Стембольская. Дирижер — народный артист России Сергей Скрипка. Грандиозное полотно, сотканное из мелодий живого классика, сможет перенести зрителей в музыкальную вселенную Эдуарда Артемьева.

Его называют живым классиком, архитектором звука, патриархом электронной музыки. «Музыка — малая часть всего гигантского звучащего мира. Мир звуков – это мой мир», — говорит композитор о самом себе. Народный артист России, лауреат четырех Государственной премии, четырех премий «Ника», пяти «Золотых орлов» и еще нескольких десятков призов и премий, Эдуард Артемьев — один из самых титулованных композиторов нашего времени. Мелодии к кинофильмам, симфонические поэмы и рок-кантаты, музыка к театральным спектаклям и спортивным событиям, оперы и сюиты, электронные и джазовые композиции, вокально-хоровые циклы и фольклорно-симфонические произведения — таков творческий путь Артемьева, уже более полувека поражающего мир своими сочинениями. Запоминающиеся лирические темы, волнующая музыка сложных эмоциональных состояний, оригинальные и яркие стилизации — вот лишь то немногое, за что публика любит и ценит творчество Артемьева. Для него нет границ, нет жанров, и любое музыкальное сочинение — лишь часть одной великой реки. «Мир музыки неразделим и бесконечен», — верит Артемьев и продолжает творить, все дальше отодвигая границы возможного.

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Широкую известность Артемьеву принесла его работа в кино, он написал музыку более чем к 200 художественным фильмам, документальным и мультипликационным лентам. Особенно успешным стало его сотрудничество с Андреем Тарковским («Солярис», «Зеркало», «Сталкер»), Никитой Михалковым («Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Солнечный удар» и другие) и Андреем Кончаловским («Ближний круг», «Одиссея», «Щелкунчик и Крысиный король», «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», «Грех» и другие).

Смотрите премьеру киноконцерта 9 апреля и наслаждайтесь удивительной музыкой и лучшими фрагментами любимых фильмов!

Ссылка на трансляцию: www.ivi.ru