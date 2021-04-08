Прогноз погоды: Россию ждёт светопреставление

Климатическая ситуация в России продолжает оставаться очень неспокойной. Не успели все порадоваться наступлению метеорологической весны, как на Русскую равнину вновь пришла ненастная погода.

Причём неприятности «подарил» нам мощный циклон, образовавшийся на западе европейского континента. Так, мощная волна холодного воздушного фронта, протянувшаяся от Скандинавии до Италии уже накрыла центральные регионы Европейской России, что привело к снегопадам в Смоленской области, обильным ливням и снегу с дождём в Тверской и Ярославской областях.

В Орловской, Калужской, Брянской и Курской областях в ночь на четверг шли интенсивные осадки в виде мокрого снега и дождя, а ветер усиливался до 15-17 метров в секунду, местами наблюдалась настоящая апрельская метель.

Испортилась погода также в Татарстане и Чувашии, в Красноярском крае и Магаданской области. И, как предупреждают синоптики, это только начало. В ближайшие дни климатическое светопреставление продолжится. По прогнозу метеорологов, полная неразбериха с погодой ожидается почти на всей территории нашей страны.

Погода в Москве. Синоптики в шоке: сегодня снег с дождём, в выходные – почти лето

Например, в Москве погода не просто удивляет местных жителей и гостей столицы, но шокирует даже видавших виды синоптиков. Ещё в начале этой недели в регионе было солнечно, сухо и комфортно.

Но минувшей ночью в небесной канцелярии решили нарушить размеренный ход весны: на Москву и Подмосковье обрушился дождь, который утром сменился мокрым снегом.

Так, к 09:00 мск в черте города выпало 3-8 мм осадков, а местами белое покрывало даже накрыло уже начавшие зеленеть газоны. При этом на западе Московской и области и вовсе образовался временный снежный покров до 5 см.

Весь четверг в разных районах Москвы продолжали выпадать осадки. А во второй половине дня усилился ветер, порывы которого местами достигали 15-20 метров в секунду, при этом столбики термометров рухнули почти до нуля градусов.

Однако очередного климатического переворота долго ждать не придётся. Уже в ближайшие дни в Москве вновь станет солнечно и тепло. Так, в пятницу, 9 апреля будет плюс 9-10, но пока пасмурно. В субботу, 10 апреля яркое солнце прогреет воздух до плюс 12-13, а в воскресенье – до плюс 17-18.

С одной стороны, новости очень обнадеживающие и должны порадовать москвичей, но с другой… Такое светопреставление с температурными качелями, шараханьями от яркого солнца к снегопадам и обратно – может привести к проблемам со здоровьем у метеозависимых и пожилых людей, а также у тех, кто страдает недугами сердечно-сосудистой системы.

Погода в регионах Приволжского федерального округа. Из зимы в лето

Что-то непонятное творится с погодой в регионах Приволжского федерального округа. Так, в Кировской области в начале недели было пасмурно, ветрено, шёл дождь со снегом, а столбики термометров после полуночи опускались местами даже до минус 7.

Но уже сегодня здесь под влиянием тёплого сектора юго-западного циклона произошёл вынос воздушной массы с увеличением облачности. В области прошёл небольшой дождь, а воздух днём прогревался до плюс 11. В период с 9 по 11 апреля метеорологи обещают обильные осадки.

При этом сформируется большой температурный контраст между северными и южными районами региона. Например, на юго-западе и западе Кировской области максимальная температура воздуха может достигать плюс 17, а на юге и востоке – прогнозируется всего плюс 5-7.

Светопреставление ждёт в ближайшие дни и жителей Татарстана. Здесь наблюдается серьёзный дисбаланс между дневным и ночным температурным фоном. Например, сегодня днём в Казани было плюс 10-11, а уже после полуночи на градусниках ожидается около нуля. В пятницу, 9 апреля в республике прогнозируются осадки, местами сильные.

Воздух в светлое время суток прогреется до плюс 6, с наступлением темноты возможны заморозки. В субботу, уже днём будет всего плюс 2-3, усилится ветер, вновь пойдёт дождь. Но уже в воскресенье станет значительно теплее – прогнозируются вполне себе весенние плюс 9-11, а к середине следующей неделе в Татарстане воздух прогреется до плюс 21. Таким образом, всего за несколько дней погода сделает в Поволжье рывок из зимы в лето.

Погода в Приморье. Удивительные катаклизмы, от которых в шоке даже синоптики

Удивительные погодные новости приходят с Дальнего Востока. Пока Курилы и Камчатку атакует мощный штормовой циклонический фронт, Приморский край, оказавшийся вне пределов его досягаемости, готовится к улучшению климатической обстановки.

При этом, по прогнозу синоптиков, здесь также не обойдётся без температурных контрастов и погодного светопреставления. Так, в субботу, 10 апреля, в континентальной части Приморья воздух будет остывать до минус 8, зато на южном побережье региона на градусниках будет плюс 5.

В светлое же время суток будет всё наоборот – на побережье ожидается ветреная и относительно прохладная погода (плюс 5-11), а вот в континентальных районах, напротив, станет тепло, а местами даже жарко – синоптики обещают до плюс 18-20.

Конечно, приморская весна славится своим капризным характером, но от таких катаклизмов шокированы даже синоптики. По их данным, в начале следующей недели светопреставление продолжится: через территорию края с запада будет смещаться атмосферный фронт, под влиянием которого в ночь с 12 на 13 апреля ожидаются сильные осадки причём не только в виде дождя. При этом заметно похолодает, в частности, во Владивостоке возможны заморозки в ночное время суток и всего плюс 4-5 – в дневное.

Без сюрпризов не обойдётся: прогноз погоды на май

Прогноз погоды на майские праздники: Россию ждут сюрпризы