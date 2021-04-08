Птицефабрики в Ростовской области возобновляют работу после смерти поголовья от птичьего гриппа

Таганрогская и Аксайская птицефабрики в Ростовской области возобновляют работу после гибели всего поголовья кур, сообщает «Интерфакс-Юг».

Фабрики прекратили свою работу осенью 2020 года из-за вспышки птичьего гриппа (H5N8) на Таганрогском производстве. Болезнь унесла около 840 тыс. голов – всех кур-несушек на фабрике. Аксайские птичники приостанавливали деятельность в связи с изменением технологической схемы содержания и кросса птицы.

Посадка молодняка птицы и ряд прочих мер по восстановлению деятельности начались на фабриках в конце марта. 7 апреля был рассмотрен вопрос возобновления производства на заседании штаба по мониторингу и реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров сообщил, что первую партию куриных яиц планируется получить во втором полугодии 2021 года, но работу на полную мощность у фабрик получится восстановить лишь в 2022 году, что поспособствует стабилизации отпускных цен в регионе.

До вспышки птичьего гриппа мощность двух птицефабрик составляла до 45% валового производства яйца в регионе, по данным Минсельхозпрода Ростовской области.

Вспышки птичьего гриппа происходили и на нескольких других фабриках в этом году. На Новомышастовской фабрике в январе погибло 51 тыс. голов, в декабре на птицефабрике Владимирской было уничтожено все поголовье кур. Несколько сотрудников производств также перенесли вирус в легкой форме. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщала, что от человека к человеку H5N8 не передается.