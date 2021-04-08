Путин поручил разобраться с ростом цен на жильё в России

Глава российского государства Владимир Путин поручил ФАС разобраться с существенным ростом цен на жильё. При этом президент РФ также одобрил возможный способ решения данного вопроса, передаёт ТАСС.

По данным агентства, соответствующее поручение Путин дал в ходе сегодняшнего совещания, посвященного итогам реализации его посланий парламенту 2019 и 2020 годов.

«Но надо и посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС, – подчеркнул президент. – Надо посмотреть, что там происходит».

Путин отметил, что в среднем стоимость жилья по России выросла на 12%, причём в некоторых регионах РФ этот показатель достиг сразу 30%. Президент согласился с тем, что для решения этого вопроса нужно создавать дополнительное предложение на рынке строительства жилищного фонда

Напомним, в конце 2020 года Путин уже высказывался о росте цен на недвижимость. Тогда президент призвал правительство своевременно реагировать на изменения. Кроме того, он отметил, что введение программы льготной ипотеки под 6,5% годовых способствовало увеличению количества кредитов на жилье, из-за чего цены на жильё пошли вверх.

