«Пятерочка» перевела часть распределительных центров на гидроэнергетику

Торговая сеть «Пятерочка» перевела четыре собственных и один арендованный распределительный центр на использование электроэнергии, выработанной на гидроэлектростанциях ПАО «Русгидро», сообщила пресс-служба X5 Retail Group. В компании характеризуют это, как перевод РЦ на «зеленую» энергию, на том основании, что гидроэнергетика относится к возобновляемым источникам энергии.

Всего «Пятерочка», входящая в X5 Retail Group, использует четыре собственных и 26 арендованных распределительных центров. Их общая доля в объёме потребления электроэнергии торговой сетью составляет 6,6%.

«Использование 30% возобновляемой энергии в собственных операционных процессах – одна из целей нашей стратегии устойчивого развития до 2030 года. Перевод части распределительных центров на использование зеленой электроэнергии — шаг к достижению этой цели», — приводятся в сообщении слова директора по управлению стоимостью владения инфраструктурой торговой сети Алексея Колобова.

Подключение следующих распределительных центров к энергии, выработанной гидроэлектростанциями, будет происходить, начиная с 2022 года.

X5 Retail Group, по данным retail.ru, управляет 17 тыс. продуктовыми магазинами торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель. Как сообщается, X5 Retail Group развивает экологические процессы в рамках всех своих брендов: «Перекресток» снизил энергопотребление в торговых точках на 10%, а в части «Пятерочек» появилась система «умный магазин», снижающая энергопотребление на 4,9%.