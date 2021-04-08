РФПИ и правительство ФРГ начали переговоры о поставках «Спутника V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и представители правительства ФРГ приступили к обсуждению вопроса соглашения о покупке вакцины «Спутник V».

Информация об этом размещена в официальном микроблоге вакцины в Twitter.

«РФПИ начал обсуждения с представителями правительства Германии по поводу закупки российской вакцины «Спутник V» для Германии», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Германия проведёт двусторонние переговоры с Россией о возможных поставках вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. До этого он подчёркивал, что переговоры пройдут только в случае одобрения препарата со стороны ЕС. Однако, 7 апреля Еврокомиссия заявила о предварительном решении не заключать с РФ договор на поставку российской вакцины.

«В связи с этим я в совете министров здравоохранения ЕС объяснил, что мы в таком случае будем говорить с Россией на двусторонней основе, а именно - говорить о том, когда вообще и какое количество может поступить», – пояснил Шпан.

Напомним, сейчас в нашей стране одобрены к массовому применению сразу три вакцины от COVID-19. Первой в мире была одобрена вакцина «Спутник V», зарегистрированная 11 августа 2020 г. Разработчики препарата сообщают, что его эффективность составляет 91,6%, а для граждан 65 лет – 91,8%. На 100% вакцина защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована уже более чем в 50 странах мира с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.