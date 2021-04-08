Курс доллара: рублю вынесут вердикт

Курс доллара торгуется в четверг нейтрально к рублю. Начав торги с 76,96 рубля за доллар и 91,39 рубля за евро, к пяти часам дня, за доллар и евро давали уже 76,92 и 91,47 рубля соответственно. Сам доллар при этом показывал восходящую динамику. Индекс DXY c 92,32 пункта повысился к 92,42 пункта за тот же период.

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«Отечественная валюта слабо меняется к доллару и евро за счет отсутствия значимых поводов для роста или снижения. Рынки находятся в ожидании различных заявлений о санкциях со стороны США из-за обострения ситуации вокруг Украины. Нефтяные котировки снижаются, хотя данные о росте коммерческих запасов в США по итогам прошлой недели должны были способствовать их росту. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,59% и составила 62,79 доллара за баррель», - комментирует рынок исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

По его оценке, в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 77,0-78,0 в паре с долларом и на уровне 91,0-92,0 в паре с европейской валютой.

Аналитики "Банка Санкт-Петербург" отмечают геополитические факторы определяющие динамику курса рубля.

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"Сегодня курсы валют EM двигаются разнонаправленно, курс рубля растет с утра на 0,15% к вчерашнему закрытию. Геополитическое напряжение, связанное с событиями в восточной Украине, несколько снизилось после заверений секретаря Совета безопасности РФ в том, что у России нет планов вмешиваться в конфликт. Но он также отметил, что Россия может принять определенные действия, если того потребует ситуация, что ограничило позитивную реакцию рынка", - отмечают аналитики.

"Помимо этого, Bloomberg сообщил о том, что проверка действий России со стороны США по вмешательству в выборы и кибератакам закончилась, и скоро будут введены новые санкции. При этом, по сообщениям источников, ограничительные меры будут направлены против конкретных лиц. В то же время это пока не гарантирует отсутствие жестких санкций, и позитив от таких сообщений остается ограниченным – рынок ждет подробностей. Пока геополитическая обстановка не позволяет рублю значительно укрепиться, курсу будет сложно быстро вернуться к обоснованным 74-75 руб./$", - резюмируют аналитики "Банка Санкт-Петербург".