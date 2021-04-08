Великобритания готовится к переброске истребителей "Тайфун" в Румынию

Королевские военно-воздушные силы Великобритании (RAF) начали переброску персонала и оборудования в Румынию в рамках подготовки к миссии НАТО "по охране воздушного пространства в Черноморском регионе". Об этом сообщается на официальном сайте RAF.
Персонал 1-й экспедиционной логистической эскадрильи и 2-й механической транспортной эскадрильи готовят и перевозят оборудование и материалы, необходимые для поддержки боеготовности самолетов «Тайфун», которые будут развернуты для выполнения расширенной миссии НАТО "по охране воздушного пространства в Черноморском регионе этим летом", говорится в сообщении.
Эта миссия RAF известна как «Операция Билокси» и является первой крупной операцией недавно сформированных Сил поддержки Королевских ВВС, частью которых являются подразделения A4 Force.
В соответствии с решениями, принятыми главами государств и правительств стран НАТО на встрече в верхах в Варшаве в 2016 году, НАТО увеличило свое присутствие в регионе Черного моря.
Как утверждают в НАТО, «усиленная охрана воздушного пространства» была предпринята в ответ на действия России.
«Усиление воздушного патрулирования является частью мер НАТО по обеспечению гарантий, введенных в 2014 году после незаконной и нелегитимной аннексии Крымского полуострова Россией. Североатлантический альянс реализовал эти Гарантийные меры с целью продемонстрировать коллективную решимость союзников, продемонстрировать оборонительный характер НАТО и удержать Россию от агрессии или угрозы агрессии против союзников по НАТО», - говорится на сайте альянса.