Великобритания готовится к переброске истребителей "Тайфун" в Румынию

Королевские военно-воздушные силы Великобритании (RAF) начали переброску персонала и оборудования в Румынию в рамках подготовки к миссии НАТО "по охране воздушного пространства в Черноморском регионе". Об этом сообщается на официальном сайте RAF.

Персонал 1-й экспедиционной логистической эскадрильи и 2-й механической транспортной эскадрильи готовят и перевозят оборудование и материалы, необходимые для поддержки боеготовности самолетов «Тайфун», которые будут развернуты для выполнения расширенной миссии НАТО "по охране воздушного пространства в Черноморском регионе этим летом", говорится в сообщении.

Эта миссия RAF известна как «Операция Билокси» и является первой крупной операцией недавно сформированных Сил поддержки Королевских ВВС, частью которых являются подразделения A4 Force.

В соответствии с решениями, принятыми главами государств и правительств стран НАТО на встрече в верхах в Варшаве в 2016 году, НАТО увеличило свое присутствие в регионе Черного моря.