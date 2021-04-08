Bloomberg узнал, какие новые санкции готовит администрация Байдена против России

В США готов очередной доклад о якобы тотальном вмешательстве российских хакеров. В нем собраны ряд операций хакеров — от вмешательства в выборы до атаки на программное обеспечении компании SolarWinds в самом конце прошлого года. На основании этого доклада спецслужб Белый дом планирует подготовить очередной пакет антироссийских санкций. В планах, похоже, также высылка российских димпломатов, работающих в посольстве и консульствах РФ в Америке. Решение о санкциях США должно было быть принято на совещании в Белом доме, состоявшемся в среду, 7 апреля.

Статья по теме: Неуспех санкций, или санкция на успех

По словам одного из источников агентства Bloomberg, знакомого с обстоятельствами дела, американский «ответ» будет состоять из нескольких элементов. В нем обязательно будут уже ставшие привычными санкции против россиян из окружения президента Путина, а также ряда организаций, участвовавших, по мнению Вашингтона, во вмешательстве в президентские выборы в Америке.

В свой первый же день в Белом доме Джо Байден распорядился разобраться с якобы имевшими место вмешательством России в президентские выборы в США, с подстрекательством Москвой талибов к убийствам американских военнослужащих в Афганистане при помощи наград за их головы, с хакерской атакой на компанию SolarWinds и отравлением оппозиционера Алексея Навального. Белый дом уже объявил санкции по четвертому пункту — по ситуации с Навальным. Сейчас администрация Байдена готовит меры и по трем остальным.

В США многие видят в этих действиях крупнейшее испытание для администрации Байдена в области внешней политики на раннем этапе ее деятельности. Впрочем, тон американо-российским отношениям президент Байден задал уже в марте, когда в интервью ABC News он предупредил, что российский президент «заплатит» за якобы имевшее место вмешательство в выборы.

Статья по теме: Кость для российских элит

Президент Байден явно намерен отказаться еще от одного наследия своего предшественника и хочет резко изменить отношения с Россией. Во время президентства Дональда Трампа США значительно усилили санкционное давление на Москву, а также высылали российских дипломатов, но предыдущий глава Белого дома не опускался до личных оскорблений в адрес российского лидера. Трамп считал, что Америке следует сконцентрироваться на угрозе, которую представляет американской национальной безопасности Китай.

Сейчас Джо Байдену и его главным советникам и помощникам предстоит взвесить, насколько серьезным должно быть новое наказание России. Ужесточение подхода к Москве Белому дому нужно как-то совместить с необходимостью искать помощи России по ряду важных вопросов и проблем глобального масштаба, включая возврат США в сделку по ядерной программе Ирана, возобновление переговоров между США и РФ по контролю над вооружениями и борьбу с изменениями климата.

Кроме санкций против физических лиц, пишет Bloomberg, «ответ» США в этот раз, очевидно, будет включать высылку российских дипломатов из Америки. В Белом доме также намерены обсудить дальнейшие действия, которые США должны предпринять в отношении России.

Статья по теме: «Цель санкций — ослабление российской власти. Результат достигнут? Не думаю»

В Вашингтоне считают, что эти ответные действия должны стать эффективным средством сдерживания и устрашения против дальнейших атак российских хакеров типа атаки на программное обеспечение техасской компании SolarWinds Corp. и проникновения на сайты как американских правительственных организаций, так и частных компаний из США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, заявив 21 января о приказе Байдена тщательно разобраться в подрывных действиях России против США, сказала, что ответные действия американской стороны будут направлены на то, чтобы «наказать Россию за эти необдуманные враждебные действия».

Несмотря на личные выпады американского президента Владимир Путин намерен участвовать в саммите по борьбе с изменениями климата, который США планируют провести в конце апреля. Россия, напомним, неоднократно на всех уровнях отвергала обвинения США.