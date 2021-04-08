Сбербанк и РВК создадут фонд для инвестиций объемом $100 млн

«Сбер» совместно с Российской венчурной компанией (РВК), входящей в структуру Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), создадут совместный фонд объемом $100 млн для инвестиций в технологические стартапы, говорится в заявлении Сбербанка и РФПИ.



«"Сбер" и РВК объявляют о намерении создать совместный фонд общим объемом $100 млн для инвестиций в технологические и наукоемкие стартапы», - говорится в пресс-релизе компаний. Инвестиции планируется осуществлять в стартапы, находящиеся на российской территории или планирующие выход на российский рынок в ближайшее время.

Также для развития компаний планируется привлекать международных партнеров РФПИ, указано в сообщении. Создание данного фонда станет первым этапом по реализации правительственной программы Стратегии инновационного развития России и реформы институтов развития, прокомментировал событие руководитель Сбербанка Герман Греф. Он заявил, что ранее подобного элемента поддержки и развития малого инновационного бизнеса в России не существовало.

РВК - государственный фонд фондов и институт развития венчурного рынка России. Компания формирует российский венчурный рынок посредством объединения и развития ресурсов, компетенций и инициатив инвесторов, портфельных управляющих и предпринимателей.

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