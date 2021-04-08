Segezha Group планирует 12 апреля объявить о проведении IPO в Москве

В январе этого года АФК «Система» сообщила, что готовит свой дочерний российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг Segezha Group к возможному проведению IPO. Тогда президент АФК Владимир Чирахов заявил, что Segezha может стать следующей компанией, которую корпорация выведет на IPO после Ozon.

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Кроме того, подчеркивалось, что окончательное решение планируется принять в зависимости от рыночных условий, а критерием будет являться увеличение масштабов бизнеса, а также рыночная конъюнктура в момент IPO.

Сегодня стало известно, что Segezha Group планирует 12 апреля объявить о намерении провести в Москве первичное публичное размещение акций (IPO). Холдинг собирается привлечь до 500 млн долл. Об этом передаёт Bloomberg со ссылкой на свои источники. При этом один из собеседников агентства рассказал, что детали возможного размещения ещё находятся в процессе обсуждения и ещё могут поменяться.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на свой уточнил, что Segezha Group будет проведён IPO уже в предстоящий понедельник, 12 аперля. Отмечается, что холдинг собирается направить все средства от размещения на своё развитие.

Между тем источники на финансовом рынке сообщают, что лесопромышленный холдинг уже сформировал пул банков-организаторов IPO, в который вошли Газпромбанк, «Ренессанс капитал», «ВТБ капитал» JP Morgan, UBS и Bank of America.

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