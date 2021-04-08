Спортивная сеть Decathlon начнет открывать отделы в продуктовых магазинах

Decathlon, работающая в России французская торговая сеть товаров для спорта, планирует открыть корнеры (отделы) в гипермаркетах, сообщил сам ретейлер.

Первый корнер, площадью 350 кв. м, будет открыт в одной из точек сети по торговле продуктами питания Globus в Красногорске (Подмосковье). На полках будет представлена порядка 1,5 тыс. наименований товаров.

Decathlon выступает в качестве арендатора: директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько предполагает, что аренда на одной точке будет обходиться французской фирме в 8 млн руб. в год без учета НДС. Decathlon идет на такую сделку для привлечения новых клиентов и повышения узнаваемости бренда.

Globus – семейная немецкая компания с точками в Германии, Чехии и России, открытая представителем шестого поколения семьи Брух в 1828 году. На данный момент гипермаркет насчитывает 18 точек в России. Сеть уже открывала корнеры Tefal, Polaris, «5 карманов» и Thomas Muenz.

Decathlon, основанный во Франции в 1976 году, продает спортивные товары в том числе собственного производства – компании принадлежит 40 торговых марок. Всего в России 57 магазинов Decathlon.