США вновь заявили о готовности сотрудничать с Россией

Официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс заинтересованы в выстраивании предсказуемых и стабильных отношений с Россией, несмотря на «глубокие разногласия», сообщает «РИА Новости».

«Мы говорили, что у нас большие разногласия, но мы также говорили, что хотим стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. Даже по мере того, как мы привлекаем Россию к ответственности за ее действия», – сказал Прайс отвечая на вопрос о сроках возвращения в Вашингтон российского посла Анатолия Антонова.

17 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что российский лидер Владимир Путин ответит за «вмешательство» в президентские выборы в США. Кроме того, американский президент заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей».

18 марта министерство миностранных дел России заявило, что посол в США Анатолий Антонов приглашён на консультации в Москву, на которых проанализируют перспективы отношений с Вашингтоном.

Вчера, 7 апреля, замглавы МИДа России Сергей Рябков заявил, что посол России в США Анатолий Антонов в ближайшее время не вернется в Вашингтон.

«Это не вопрос ближайших дней. Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке», – сказал Рябков.