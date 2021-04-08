ЦБ РФ создаст прототип цифрового рубля до конца 2021 года

Российский Центробанк планирует до конца года создать прототип цифрового рубля. Об этом заявила первый заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова. По её словам, в течение следующего года ЦБ приступит к тестированию инновации.

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В частности, регулятор будет проводить с кредитными организациями операции с цифровым рублём сначала по наиболее простым платежам, таким как переводы между физическими лицами и от физического лица организациям. В дальнейшем будет тестироваться другие видов транзакций – оплаты налогов и/или поступлений бюджетных выплат, передаёт Investing.com.

Скоробогатов отметила, что переводы цифровых рублей между физическими лицами будут бесплатными, но за оплату товаров может взиматься комиссия.

Ранее сообщалось, что Иван Чебесков – глава департамента финансовой политики Минфина РФ – заявил, что внедрение цифрового рубля может повысить конкурентоспособность российской валюты в целом в международных расчётах. По его мнению, цифровая валюта может стать инструментом для международных расчетов, для усиления и укрепления рубля в мировой конкуренции.

«По сути, цифровой рубль будет конкурировать не столько с обычными рублями, на мой взгляд, сколько он может конкурировать с другими цифровыми валютами мира», – предположил Чебесков.

Он уверен, что если цифровой рубль сделать привлекательным по отношению к другим цифровым валютам, дать возможность нерезидентам (партнёрам РФ по ЕАЭС и другим партнёрам) получать цифровые рубли, то, возможно, Россия сумеет повысить и конкуренцию рубля в международных расчётах в целом.

Напомним, осенью 2020 года Банк России запустил общественные консультации по выпуску цифрового рубля. Скорее всего, в этой форме предпринят шаг для практического появления цифровой валюты. Ею можно будет платить без интернета, необходимого сегодня карточным терминалам. Её введение отзовется значительными эффектами для финансовой системы в целом, которые еще предстоит осознать.

Подробно об этом читайте в материале «Эксперт Online» «ЦБ решается на цифровой рубль».