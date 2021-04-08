Центробанк закупил на внутреннем рынке валюту на 6,7 млрд рублей

Банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 7 апреля на общую сумму 6,7 млрд рублей, сообщает сайт регулятора. В общей сложности объем закупок валюты на внутреннем рынке с 15 января достиг показателя 299,8 млрд рублей. Также сообщается, что 6 апреля Центробанк закупил валюту на сумму 6,7 млрд рублей.

К закупкам валюты по бюджетному правилу Центробанк вернулся 15 января текущего года. До этого периода регулятор в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков, вызванных существенными изменениями на мировом рынке нефти, проводил упреждающие продажи валюты с целью реализации механизма бюджетного правила.

С января 2021 года объем продажи валюты на российском рынке достиг 1 трлн 685,8 млрд рублей. Операции планируется продолжать до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

