Twitter собирается купить Clubhouse

Руководство американский сервиса микроблогов и социальных сетей Twitter собирается приобрести новую соцсеть Clubhouse. По данным агентство Bloomberg, которое ссылается на свои источники, знакомые с ситуацией, переговоры об этом состоялись на днях.

При этом, утверждается, что сумма сделки оценивается в 4 млрд долл. Однако представители обеих соцсетей пока никак не комментируют эту информацию.

Между тем, ранее в СМИ появились новости, что Clubhouse обсуждает привлечение инвесторов, для дальнейшего развития бизнеса.

Напомним, Clubhouse был рождён всего около года назад в сердце Кремниевой долины и только недавно привлёк внимание масс своей сосредоточенностью на устном слове – в соцсети общаться можно исключительно голосом. Члены «клубного дома» могут входить в виртуальные комнаты, чтобы участвовать в живом общении или тихонько слушать со стороны.

Clubhouse – приложение исключительно скрытное. Попасть туда можно только по приглашению и только с айфоном на руках. Версия для Android пока что находится в стадии разработки. Железную стену укрепляет и то, что каждый новый пользователь получает только несколько (изначально два) приглашений, чтобы «впустить» своих знакомых в соцсеть.

Разработчики объяснили, что такая система обеспечивает контролируемый рост и не перегружает серверную инфраструктуру. По задумке или по совпадению, скрытность работает как умная маркетинговая схема.

Недавно стало известно, что нашумевшая социальная сеть, похоже, отправляет часть данных китайскому правительству. Такая щедрость у Clubhouse буквально на подкорке, поэтому на ситуацию вряд ли получится повлиять.

Подробно об этом читайте в материале «Эксперт Online» «Репутация Clubhouse внезапно пошатнулась».

