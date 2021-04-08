Ульяновскую область возглавил бывший депутат от КПРФ

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Этим же указом президент назначил на его место Алексея Русских, передаёт пресс-служба Кремля.

Позже в режиме видеоконференции Путин провёл рабочую встречу с новым врио губернатора. В ходе беседы Путин подчеркнул, что ждёт от Русских обновления кадров и при этом сохранения костяка людей, с которыми работал прежний глава региона. Также он пожелал Русских успехов на новом месте и порекомендовал «приниматься за работу, не откладывая ничего в долгий ящик».

Алексей Русских в 2007-2018 годах был депутатом нижней палаты российского парламента от КПРФ, с 2018 года он перешёл в Совет Федерации от исполнительного органа государственной власти Московской области.

Ранее сообщалось, что губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что покидает свой пост и намерен баллотироваться в нижнюю палату российского парламента.

