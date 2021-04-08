В Минфине заявили, что налоговая нагрузка россиян одна из самых низких в мире

Налоговая нагрузка российских граждан одна из самых низких в мире, говорится на сайте российского Минфина.

«Налоговая нагрузка на граждан в России одна из самых низких в мире, при этом она практически не меняется и остается на одном уровне уже многие годы», - рассказали в ведомстве. Также сотрудники министерства привели пример, что ставка НДФЛ в нашей стране составляет всего 13% и 15%, в то время как в других странах этот показатель достигает 35%.

При этом повышенный налог в виде 15% взимается только с граждан с годовым доходом от 5 млн руб., так что каcается «незначительной части населения», напомнили в Минфине. Также на сайте говорится, что в стране созданы комфортные условия в виде различных налоговых льгот и вычетов. Меры направлены на борьбу с ростом налоговой нагрузки, добавили в ведомстве.

Ранее ВЦИОМ сообщил данные своего исследования, в котором говорится, что более трети россиян считают действующие налоги чрезмерными. 42% респондентов заявили, что в настоящее время платят больше налогов, чем пять лет назад.

В марте текущего года в Госдуму был внесен законопроект, который предполагает отмену НДФЛ для россиян, чей доход составляет 17 тыс. руб. в месяц или 204 тыс. руб. в год. При этом подобная прогрессивная шкала НДФЛ предусматривала повышение ставки вплоть до 35% для граждан с доходом выше 100 млн руб.