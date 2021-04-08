В России вступают в силу новые правила по выплатам безработным

В России вступают в силу новые правила по выплате пособий по безработице, соответствующее постановление от 31 марта опубликовано на сайте кабмина РФ, сообщает агентство РИА «Новости».

Уточняется, что правительство расширяет возможности получения максимальных пособий по безработице для ряда категорий граждан.

«Изменения коснутся отдельных категорий безработных граждан, в том числе уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребенка», — говорится в сообщении.

Сегодня в РФ минимальное пособие для безработных составляет 1500 рублей, максимальные выплаты равняются 12 130 рублей. Первые три месяца человеку, потерявшему работу, обязаны выплачивать 75% от заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5000 рублей. До вступления в силу новых правил, безработные граждане начинали получать выплаты после регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания их безработными. По новым правилам, начисления от государства начинают поступать не в первые три месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение трех месяцев в целом, вне зависимости от переносов и перерывов.

Новые правила затрагивают, прежде всего, граждан, которые лишились работы из-за ликвидации предприятия или сокращения штата, безработных беременных женщин, а также граждан, которых в период получения максимального пособия вызвали на военные сборы и на определенный период они находятся на гособеспечении.