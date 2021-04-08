В России за сутки выявлено 8,6 тыс. новых случаев COVID

В России за истекшие сутки выявили еще 8 672 новых случая коронавирусной инфекции, говорится в заявлении оперштаба. 7 апреля сообщалось о 8294 новых случаях заражения.

Нарастающим итогом в стране зарегистрировали 4 614 834 случая заражения коронавирусом. 4 239 038 пациентов вылечились от вируса, 101 845 – погибли. За последние 24 часа летальных исходов зафиксировано 365, выписаны из больниц 9 558 человек.

Москва остается на первом месте среди заболевших новой коронавирусной инфекцией. В столице за сутки выявили 2024 новых пациентов с коронавирусом, 55 больных скончались, 1 746 выздоровели. На втором месте остается Санкт-Петербург (+695), на третьем месте Московская область (+567). В пятерке Нижегородская область (+243), Ростовская область (+239).

Наименьшие показатели за сутки зарегистрированы в Магаданской области (+3), в Еврейской АО и Тыве (+2), в Ненецком АО и Чукотском АО не зафиксировано ни одного случая заболевания за сутки.

Россия продолжает занимать пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом, сообщает Университет Джонс Хопкинс. Лидируют США — 30,8 млн случаев заражения, далее следуют Бразилия (13,1 млн), Индия (12,8 млн) и Франция (4,9 млн). Всего в мире зарегистрировано около 132,5 млн случаев заражения коронавирусом и около 2,9 млн случаев смерти от него.

