В Театре МДМ представили новый номер мюзикла «Шахматы»

Теперь каждый зритель может почувствовать себя участником постановки: номер в антракте введен на постоянной основе, непосредственно в фойе театра.

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Театральная компания «Бродвей Москва» сделала для зрителей музыкальный подарок: спектакль продолжился прямо во время антракта, что стало большой неожиданностью и приятным сюрпризом. Зрители стали участниками веселого музыкального номера, который прошел в паркетном зале Театра МДМ. Уникальность иммерсивного номера заключается в том, что в роли продавцов шахматных сувениров на чемпионате мира в Мерано выступили действующие капельдинеры и сотрудники службы зала театра. Номер представлен в точном соответствии с содержанием и либретто мюзикла.

Специальный показ посетили звезды российского шоу-бизнеса: Дмитрий Дюжев, Денис Косяков, архитектор Евгений Коблов и многие другие.

Мюзикл «Шахматы», несмотря на трудности постановки и проката в условиях пандемии, с октября выдержал полторы сотни показов, его посмотрели более 150 000 зрителей. Постановку режиссера Евгения Писарева и российской творческой команды заслуженно называют театральной сенсацией мирового уровня. Зрители с неподдельным удовольствием наблюдают за увлекательным сюжетом, декорациями с оркестром на самом верхнем уровне конструкции, завораживающим световым и проектным оформлением, наслаждаясь музыкой легендарной группы ABBA.

В центре сюжета мюзикла «Шахматы» – захватывающая история соперничества российского и американского гроссмейстеров на фоне холодной войны между двумя сверхдержавами – СССР и США. Большая игра – и две женщины, которые неожиданно меняют весь ее ход. На кону не только личные и государственный интересы, но и, возможно, чья-то жизнь.

Театр МДМ (Московский дворец молодежи), возведенный в 1987 году, прошел путь от места проведения комсомольских форумов до главной мюзикловой площадки страны: с 2003 года здесь идут российские постановки лучших мюзиклов Бродвея и Вест-Энда.

Театральная компания Дмитрия Богачева «Бродвей Москва» и Театр МДМ продолжают экспериментировать и создавать новые любопытные театральные формы и радовать своих зрителей приятными сюрпризами.

Справка:

Дмитрий Богачев — глава компании «Бродвей Москва», член Бродвейской лиги, продюсер российских постановок мировых мюзиклов, в числе которых «Призрак Оперы», CHICAGO, «Красавица и Чудовище», MAMMA MIA!, «Бал вампиров», CATS, «Привидение», «Русалочка», «Поющие под дождем», основатель театральной компании «Стейдж Энтертейнмент» в России, автор идеи и концепции мюзикла ANASTASIA, который после успешного проката на Бродвее ставится в Европе, Азии и Латинской Америке.