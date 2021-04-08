Все юрлица получат по профилю

Как заявил начальник управления анализа и регулирования департамента финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубинин, в России для каждой компании и организации будет создан так называемый цифровой профиль юридического лица. Ранее было анонсировано создание подобного сервиса для физических лиц, чтобы они могли в удаленном режиме пользоваться услугами государства и банков.

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На съезде Ассоциации российских банков (АРБ) Дубинин отметил, что диалог о создании профилей юридического и физического лиц ЦБ ведёт с Министерством цифрового развития. Он убеждён, что такие фундаментальные системы необходимы не только финансовому рынку, но и самим гражданам и бизнесу — для того, чтобы получать услуги полностью в цифровой форме.

По словам Дубинина, правительство уже разработало совместно с ЦБ законопроект о внедрении цифровых систем в стране, и положения о цифровом профиле юридических лиц в него включены. Сейчас он проходит процедуру согласования и будет внесён в Госдуму для рассмотрения в первом чтении.

Документы, деньги, услуги — всё в цифру

Создание цифрового профиля юридических лиц для получения цифровых банковских услуг — логичный шаг развития банковского рынка и технологий, которые его обслуживают, полагает основатель TalkBank Михаил Попов. Сегодня компании и фирмы испытывают все более острую потребность в такого рода услугах. Работа с самозанятыми и на маркетплейсах, различные формы кредитования, управление финансами — во всех этих случаях им удобнее использовать цифровой формат, нежели классические оффлайн-формы подписания документов, зачастую отнимающие много времени, которое в бизнесе стоит дорогого. Например, крупному бизнесу при больших оборотных средствах даже краткосрочное — на день или два — размещение свободных денег на депозитах может приносить весьма ощутимые суммы.

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Очень важна и возможность получения оперативной кредитной поддержки, полагает Попов. Кассовые разрывы и другие вопросы, связанные с финансированием, относятся для бизнеса к сфере критичных. И если цифровой профиль позволит получать подобные услуги в онлайне, а срок их оказания приблизится к мгновенному, то такой сервис, безусловно, будет востребован. Не секрет, что многие представители малого бизнеса отказываются от получения дополнительных банковских услуг именно потому, что заполнение анкет и представление документов — длительный и трудоемкий процесс.

Сегодня у малого бизнеса часто не хватает ресурсов и экспертизы, чтобы заниматься этими вопросами, продолжает эксперт. Небольшие компании и предприниматели могут быть либо недостаточно охвачены банковскими услугами, либо не могут получить их на более выгодных условиях, потому что привязаны к банку, где у них открыто расчетно-кассовое обслуживание. В результате они не могут оперативно использовать услуги других банков (например, по кредитованию или зарплатным проектам) именно потому, что для этого требуется подготовить значительный пакет документов.

Цифровой профиль позволит в режиме реального времени собрать все эти документы в достоверном для банков формате, не требующем повторного заполнения и длительной проверки. Гарантом будет выступать государственная система. Это позволит малым компаниям и крупным корпорациям оперативно получать качественные выгодные банковские услуги, уверен Попов.

А проблема та же: как и где хранить?

В целом инициативу можно признать позитивной, поскольку она серьезно упростит доступ бизнеса к онлайн-услугам от государства и даст возможность оформлять все налоговые платежи и перечисления онлайн, без физического присутствия, соглашается ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин. В частности, это серьезно поможет тем, кто часто заполнял налоговые декларации в последний момент — их можно будет просто отправить в ФНС через цифровой профиль компании.

В контексте интереса граждан к бизнесу это также достаточно интересная история, считает Уткин. В России резко упало количество вновь создаваемых юридических лиц. Если в начале 2020 года открывалось порядка 40 тысяч компаний при таком же количестве ликвидируемых, то к концу года этот показатель снизился в 20 раз, тогда как количество компаний, прекративших деятельность, осталось примерно тем же.

Упрощенный и ускоренный доступ к банковским и государственным сервисам может выступить одним из катализаторов новой волны развития малого и среднего предпринимательства, хотя, безусловно, многое будет зависеть от темпов восстановления экономики и реальных доходов населения. Стоит напомнить, что при падении ВВП на 3,8% реальные доходы россиян снизились, согласно исследованию Credit Suisse, на 24%.

Создание цифрового профиля юридических лиц будет весьма полезно и для потребителей, уверен Уткин. У них появится возможность быстро проверить компанию на возможность оказания тех или иных услуг или наличие у неё разрешений на продажу определенных товарных групп. Профиль предприятия будет содержать фактически всю необходимую для потребителя информацию: как давно фирма работает, ее коды ОКВЭД, юридический и фактический адрес и т.д.

Единственным острым вопросом, добавляет Уткин, остается риск утечки данных. Поэтому важно понимать, где эти данные будут храниться и кто будет отвечать за их сохранность — за 2020 год количество киберпреступлений выросло на 44% и составило более 65 тысяч случаев. То есть вопрос безопасности при запуске этой инициативы станет основным.