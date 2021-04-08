«Яндекс» доверил роботам доставку продуктов из магазинов

В районе Хамовники в Москве были запущены автономные роботы-курьеры «Яндекс. Роверы», сообщает сайт Sostav.ru. Когда робот приедет по адресу доставки, покупатель сможет нажать кнопку «Открыть замок» и забрать свой заказ. Его максимальный вес – 20 кг.

Еду пока что можно заказать только из магазинов «Азбука Вкуса» и «ВкусВилл», а также из 40 ресторанов в Хамовниках. Функция доступна в приложениях «Яндекс. Еда» и «Яндекс Go», а позже появится в «Яндекс. Лавке».

«За последний год спрос на доставку продуктов вырос в несколько раз, а партнерство с сервисом “Яндекс.Еда” позволяет нам расширить возможности онлайн-торговли. Доставка роверами - интересный и новый для нас эксперимент, и мы рады принять в нем участие одними из первых в ритейле. При растущих объемах дополнительные “руки” в виде роверов будут как нельзя кстати», — прокомментировал инновацию Дмитрий Лебедев, вице-президент по электронной коммерции «Азбуки вкуса».

«Яндекс.Роверы» уже были запущены в феврале этого года в жилых кварталах на Ходынском поле. Такой формат планируется использовать для ближайших доставок, чтобы упростить работу курьеров, которые будут ездить на более дальние расстояния.

По оценкам Grand View Research, к 2027 году глобальный объем рынка роботизированной доставки может приблизиться к 85 млн долл.