Зачем «неквалы» бросились «окваливаться», в том числе искусственно

Количество квалифицированных инвесторов выросло за два месяца 2021 года почти на треть. Причины этого аналитики оценивают по-разному, но ясно, что грядущее усложнение процедуры получения статуса «квала» играет тут не последнюю роль. Первую, впрочем, может играть растущий рынок

В Банке России подсчитали, что количество лиц со статусом «квалифицированного инвестора» всего за два месяца 2021 года выросло на 28%, до 194,9 тысячи человек, сообщает РИА Новости. Эксперты объясняют такой стремительный рост их числа действиями ЦБ, который намерен ввести тестирование «неквалифицированных» участников рынка на знание сложных финансовых инструментов.

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Ранее первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов уже предостерег частных инвесторов от получения услуг по формальному присвоению им статуса квалифицированного инвестора, имеющего доступ к широкому списку финансовых инструментов. Он подчеркнул, что регулятор внимательно следит за ситуацией и проводит надзорные встречи с участниками рынка, направленные на прекращение действий по искусственному «окваливанию» розничных инвесторов.

Зампред ЦБ указал, что сегодня отдельные компании, желая заработать, используют недобросовестные практики, направленные на обход нормативных актов ЦБ РФ. Например, вводят в заблуждение банки при помощи поддельных справок или используют подложные документы.

«Мы обращаем внимание граждан на незаконность таких действий, ответственность за использование подложных документов, а также на тот факт, что институт квалификации — это инструмент защиты инвесторов. Если человек осознанно идет на искусственное "окваливание", то он добровольно лишает себя механизмов защиты», — отметили в ЦБ.

Испугались экзаменов

Обязательное тестирование ЦБ официально будет действовать с 1 октября, напоминает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его мнению, дело в сложности получения такого статуса через это тестирование, критерии которого, кстати, до конца не определены.

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А в случае непрохождения тестирования возможности физических лиц будут серьезно ограничены, отмечает аналитик. С одной стороны, это оградит их от крупных финансовых потерь, но с другой, помешает их планам по целому ряду работающих стратегий.

Люди, приобретающие поддельные документы, идут в большей степени на осознанный риск, а значит, уверены в себе. В любом случае, деньги, которые они в теории могут потерять — их собственные и отвечают они за свои поступки самостоятельно, говорит он.

Идея тестирования «неквалов» сама по себе несет правильный посыл, уверен Алексей Антонов. Риски операций со сложными инструментами для малоопытных инвесторов действительно могут серьезно сказаться на их благосостоянии, при этом тут может пострадать еще и психическое здоровье. Действия ЦБ в условиях столь стремительного роста интереса физлиц к торговле на бирже крайне своевременны, поскольку очевидно, что такое количество людей не могут одномоментно получить все необходимые знания.

Что же касается самого теста и утвержденных к нему вопросов, то пока единого варианта нет, указывает аналитик. Насколько известно, тест сейчас в фазе активной доработки и обсуждений. Занимаются составлением вопросов преимущественно в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальной финансовой ассоциации (НФА). Уже понятно, что тест будет разделен на два блока: «самооценка» инвестора и блок, который бы раскрыл его реальные знания.

При этом блок «знания» будет зависеть от запроса самого инвестора, то есть, задаваемые ему вопросы будут касаться именно желаемого для доступа инструмента. Уже сейчас от разных участников рынка поступают различные предложения о расширении количества вопросов в блоке «знания».

Инвесторы стремятся войти в растущий рынок

У государства не должно быть права вето, чтобы запретить инвесторам вообще вкладывать деньги в те инструменты, которые люди считают привлекательными, вне зависимости — правы ли они в своих предположениях, считает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Но изначально и не ставилась задача изолировать людей от всего нового. Скорее, есть задача информировать их о возможных подводных камнях, говорит он, и с ней сегодняшний механизм неплохо справляется.

По его мнению, активность инвесторов по получению квалификации связана не столько с боязнью экзамена ЦБ, сколько с динамикой рынка: «он живой и находится всё ещё в стадии бурного роста», считает эксперт. Этот рост происходит, к тому же, на фоне беспокойств относительно низких ставок по депозитам и колебаний курса рубля.

Важно, чтобы инвесторы при этом выполняли все формальные процедуры, уверен эксперт. Этап получение квалификации добровольно-принудительно заставляет человека глубже оценить фактический набор рисков и увидеть их, а не только надежды на прибыль.

Весь смысл процесса получения квалификации — в том, чтобы оградить инвестора хотя бы от явно неприемлемых для него по величине рисков, в процентном или в абсолютном денежном выражении — на том этапе, когда он ещё в принципе не способен осознать природы этих рисков, даже после сколь угодно дотошной теоретической подготовки.

Но на этапе до инвестирования фактически и невозможно передать всю гамму накопленного профессиональными участниками опыта во всех деталях человеку, который лишь сравнительно недавно входит в эту тему, отмечает Петр Пушкарёв.