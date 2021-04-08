Заммэра Ефимов: индустрия спорта и красоты Москвы продолжила рост в марте

Организации индустрии спорта и красоты, показавшие рост выручки в феврале, продолжили в марте наращивать обороты. В марте спортивные организации увеличили выручку на 17,6% - до 4 млрд рублей по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«Приближающийся летний сезон и возвращение к привычному потребительскому поведению по мере снятия ограничений, связанных с пандемией, позволили фитнес-центрам увеличить свою выручку до 1 млрд рублей - на 11,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Продолжают пользоваться высоким спросом и спортивные товары – обороты магазинов спортивных товаров и оборудования, выросли в марте до 1,3 млрд рублей - на 13,1% по отношению к февралю», - отметил заммэра.

По оценке Аналитического центра Москвы, индустрия красоты вернулась на докризисные позиции, оборот предприятий этой сферы в 1 квартале 2021 года превысил на 1,1% показатель прошлого года, достигнув 10,7 млрд рублей.

«Траты москвичей в парикмахерских и салонах красоты в марте выросли на 23% - до 4,25 млрд рублей. Повышенным спросом в первый месяц весны пользовались также косметика и парфюмерия, в том числе, благодаря празднованию 8 Марта. В результате, выручка розничных магазинов, осуществляющих торговлю косметикой и парфюмерией, увеличилась за минувший месяц на 20,3% до 8,9 млрд рублей по отношению к февралю», - добавил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.