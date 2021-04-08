Заммэра Ефимов: в ОЭЗ Москвы появится новое производство ветеринарных препаратов

Завод по производству ветпрепаратов полного цикла до конца 2021 года появится на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» в Печатниках, общие инвестиции в проект составят порядка 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На площадке в Печатниках появится предприятие полного цикла по выпуску широкого спектра тест-систем, вакцин и сывороток для диагностики и специфической профилактики инфекционных болезней сельскохозяйственных и домашних животных. Компания уже завершила монтаж оборудования и приступила к пуско-наладке. Общий объем инвестиций в производство составит около 1,6 млрд рублей. На новом заводе появится порядка 250 рабочих мест», - рассказал заместитель мэра.

Новый завод разместится на площади более шести тысяч квадратных метров, добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. «Большая часть производственного пространства выделена под так называемые «чистые комнаты», которые обеспечат соблюдение всех требований к технологическому процессу. Из общей территории на «чистые комнаты» приходится порядка четырех тысяч квадратных метров», - отметил глава ведомства.

Компания производитель занимает первое место среди отечественных частных предприятий по ассортименту производимых иммунобиологических лекарственных средств ветеринарного назначения, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев. «Только в прошлом году компания разработала, зарегистрировала и запустила в производство пять новых вакцин для иммунизации животных», - отметил Геннадий Дегтев.

На данный момент компания уже зарегистрировала и производит 37 вакцин для сельскохозяйственных и мелких домашних животных, четыре сыворотки и иммуноглобулина. Кроме того, на предприятии налажено производство 60 видов тест-систем для диагностики болезней у животных, причем пять из них позволяют выявить одно из опаснейших заболеваний в ветеринарии – африканскую чуму свиней. Выпускаемые компанией препараты зарегистрированы и реализуются за рубежом: в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане и Украине.