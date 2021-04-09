«Аэрофлот» вернет к полетам весь авиапарк к июню 2021 года

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о намерениях вернуть к июню этого года к полетам весь авиапарк, состоящий из 221 самолета, сообщил в беседе с РБК гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов.

В конце прошлого года из-за ограничений, связанных с пандемией, у «Аэрофлота» были не задействованы для полетов только 55 машин, в первом квартале 2021 года - 52, говорится в материале издания.

«Ситуация с открытием зарубежных направлений остается неопределенной, поэтому мы приняли решение, и в рамках весенне-летнего расписания 2021 года с апреля будет введено в расписание около 50% незадействованных самолетов, а к 1 июня 2021 года планируется вывести все воздушные суда, ранее простаивавшие на хранении», - сообщил топ-менеджер.

Он также отметил, что простой парка для авиакомпании, а также поддержание машин «на бетоне», влечет за собой большие затраты. Полубояринов сообщил, что «Аэрофлот» увеличит количество рейсов из Москвы на юг, в первую очередь на черноморские курорты.

Ранее руководитель Международной ассоциации аэропортов Евгений Чудновский заявлял, что «Аэрофлоту» принадлежит ведущая роль в спасении баланса отрасли на пике эпидемии.

